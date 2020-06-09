Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 9 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.00: Çarkıfelek

Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; milli sporcu Nazmiye Tatar, esnaf Veysel Ak ve yeni anne Esma Kılıç yarışacak. Etaplar sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, nakit para ya da Çarşı’dan alışveriş yapma şansı kazanacak. Toplamda en yüksek puana ulaşan, finalde büyük ödüller için yarışacak.

KANAL D 22.45: Hekimoğlu

Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın başrollerde olduğu ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Hastaneye iki farklı vaka gelir. Leyla, ünlü bir boksör olan kocası Hamza Ertürk’e böbrek verebilmek için bebeğinden vazgeçmeyi düşünür. Diğer hasta ise, Aylin’dir. Fakat bu hastalık yuvasını yıkılma noktasına getirir.

TV8 20.00: Survivor

Survivor 2020’nin bu akşam yayınlanacak bölümü, ödül oyunu ile başlayacak. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden yarışmacı belli olacak.





ATV 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler: Kayıp Köy

21.50 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti





KANAL D 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Çarkıfelek

22:45 Hekimoğlu





STAR TV 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Deli Deli Küpeli

22:00 Boşver Arkadaş

23:30 Aramızda Kalsın





FOX TV 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Kocamın Ailesi

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Petrol Kralları

22:30 Yanlış Anlama





TRT 1 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:30 Sağlıklı Mutfak

06:15 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"

22:00 Yabancı Sinema "Baba"





TV8 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor





Show TV 9 Haziran 2020 Salı yayın akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk





Kanal 7 9 Haziran 2020 Salı yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Sevda Masalı

09:00 İnadım İnat

10:30 Elif

11:10 Mihrali

12:45 Mutfağım Şahane

14:30 Yemin

16:10 Masum

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Son Samuray





a2 9 Haziran 2020 Salı yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın





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