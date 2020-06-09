9 Haziran Salı TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
9 Haziran Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 9 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
09 Haziran 2020, Salı 09:38 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 9 Haziran 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.00: Çarkıfelek
Onur Büyüktopçu’nun sunduğu, Emel Özkızıltaş’ın yardımcı sunucu olduğu ‘Çarkıfelek’te; milli sporcu Nazmiye Tatar, esnaf Veysel Ak ve yeni anne Esma Kılıç yarışacak. Etaplar sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, nakit para ya da Çarşı’dan alışveriş yapma şansı kazanacak. Toplamda en yüksek puana ulaşan, finalde büyük ödüller için yarışacak.
KANAL D 22.45: Hekimoğlu
Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın başrollerde olduğu ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Hastaneye iki farklı vaka gelir. Leyla, ünlü bir boksör olan kocası Hamza Ertürk’e böbrek verebilmek için bebeğinden vazgeçmeyi düşünür. Diğer hasta ise, Aylin’dir. Fakat bu hastalık yuvasını yıkılma noktasına getirir.
TV8 20.00: Survivor
Survivor 2020’nin bu akşam yayınlanacak bölümü, ödül oyunu ile başlayacak. Ödül oyununun ardından konsey toplanacak ve adaya veda eden yarışmacı belli olacak.
ATV 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy
21.50 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti
KANAL D 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Çarkıfelek
22:45 Hekimoğlu
STAR TV 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Deli Deli Küpeli
22:00 Boşver Arkadaş
23:30 Aramızda Kalsın
FOX TV 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Kocamın Ailesi
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Petrol Kralları
22:30 Yanlış Anlama
TRT 1 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:15 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Kral Şakir: Korsanlar Diyarı"
22:00 Yabancı Sinema "Baba"
TV8 9 Haziran 2020 Salı Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
Show TV 9 Haziran 2020 Salı yayın akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
Kanal 7 9 Haziran 2020 Salı yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Sevda Masalı
09:00 İnadım İnat
10:30 Elif
11:10 Mihrali
12:45 Mutfağım Şahane
14:30 Yemin
16:10 Masum
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Son Samuray
a2 9 Haziran 2020 Salı yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın