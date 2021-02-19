Siyaset 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı

9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı

Siyaset

9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke hazırladı.

19 Şubat 2021, Cuma 16:05 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan açıklama şöyle;

06-07-08 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan ve ‘KOBANİ’ olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, sokağa çıkma çağrısı yaparak PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir kitle tarafından silahlı, EYP (El Yapımı Patlayıcı), molotoflu, havai fişekli, taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda, ölüm ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda açılan kamu davasına istinaden, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 Esas sayılı dosya üzerinden yargılanan 108 sanıkla birlikte, şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen, halen Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekilleri olan;

1.Fatma KURTULAN

2.Garo PAYLAN

3.Hüda KAYA

4.Meral DANIŞ BEŞTAŞ

5.Hakkı Saruhan OLUÇ

6.Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

7.Sezai TEMELLİ

8.Pero DUNDAR

9.Pervin BULDAN

Hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesi gereği yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.

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