Türkiye 9 ilde FETÖ operasyonu! 7 kişi tutuklandı

9 ilde FETÖ operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Türkiye

9 ilde FETÖ operasyonu! 7 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde 25 Mayıs tarihinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda TSK bünyesinde görev yapan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişiye operasyon düzenlendi.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 09:21 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 25 Mayıs gecesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında faaliyet yürüten ve askerlerden sorumlu oldukları gerekçesiyle 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Sabit mavi renkli ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen, halen TSK içerisinde görev yapan ve deşifre olmadıkları belirtilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda, İstanbul'da 3 kişi, diğer illerden de 12 kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

1 şüphelinin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken, gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere il emniyet müdürlüğüne götürüldü.


7 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ali Çağlar TİNBEK/İSTANBUL (DHA)

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