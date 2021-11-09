9 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 9 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.