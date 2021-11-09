Türkiye 9 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

9 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

9 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 27 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 9 Kasım 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 9 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

09 Kasım 2021, Salı 17:56 Son Güncelleme:
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Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 9 Kasım 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

8 Kasım korona tablosu

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