Türkiye 9 Kasım 2021 koronavirüs tablosu! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

9 Kasım 2021 koronavirüs tablosu! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Türkiye

9 Kasım 2021 koronavirüs tablosu! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 9 Kasım 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

09 Kasım 2021, Salı 17:56 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 859 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,73 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 117 milyon 723 bin 821 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450 bin 126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." ifadelerini kullandı.

AA

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