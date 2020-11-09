Türkiye 9 Kasım corona virüs tablosu: Türkiye'de corona virüste son durum

9 Kasım corona virüs tablosu: Türkiye'de corona virüste son durum

Türkiye

9 Kasım corona virüs tablosu: Türkiye'de corona virüste son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 9 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.

09 Kasım 2020, Pazartesi 19:37 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 576 kişiye hastalık tanısı konuldu, 85 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 867 oldu, son 24 saatte 2 bin 47 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 340 bin 286'ya yükseldi.

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Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 2.576 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 127 fazla. Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın.


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