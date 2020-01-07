‘9 Kere Leyla’ filminin setinde talihsiz kaza: Ezel Akay ölümden döndü
‘9 Kere Leyla’ filminin çekimlerinde devrilen ışık, Ezel Akay’ın başına düştü. Yönetmen, acilen hastaneye kaldırıldı.
Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Hakan Eke, Emre Kıvılcım ve Alican Yücesoy’un başrolünü paylaştığı ‘9 Kere Leyla’ filminin İstanbul’daki setinde, bir kaza yaşandı.
Çekimler sırasında devrilen ışık yüzünden, ekip ve oyuncular korku dolu anlar yaşadı. Yönetmen Ezel Akay, başına düşen ışık nedeniyle, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ezel Akay'ın başına dikiş atıldı
Oyuncular kazayı hafif şekilde atlatırken, Akay’ın başına dikiş atıldı. Yaşanan talihsiz olay yüzünden yeni başlayan sete, üç günlük ara verildi. Akay, sağlığına kavuştuktan sonra çekimlere devam edilecek. (Cadde)