Magazin 9 Kere Leyla'ya gelen eleştirilere Ezel Akay'dan yanıt

9 Kere Leyla'ya gelen eleştirilere Ezel Akay'dan yanıt

Magazin

9 Kere Leyla'ya gelen eleştirilere Ezel Akay'dan yanıt

Ezel Akay’ın son filmi “9 Kere Leyla” dijital platformda beğeniye sunuldu. Başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy’un paylaştığı film, izleyiciden beklediği ilgiyi bulamadı ve sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

07 Aralık 2020, Pazartesi 11:35 Son Güncelleme:
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Cemiyet hayatının ünlü ismi Arzu Sabancı da sosyal medya hesabından filmi eleştirdi. Sabancı, “Başladığım tüm film ve dizileri yanımdakiler beğenmeyip bıraksa bile ben ısrarla izler bitiririm. Bunu bitiremedim. Böyle bir kadroya böyle bir film. Neden?” yorumunu yaptı.

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'9 dakikada sabredebildim'

İşte sosyal medyada “9 Kere Leyla” için yapılan yorumlardan bazıları...

  • ilmi izledikten sonra şunu düşündüm; ayrı ayrı çok iyi malzemeler seçmiş olmamız ortaya çok iyi bir yemek çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Bir de bunları bir araya getirecek güzel bir yemek tarifine ihtiyacımız olabilir.
  • Bir Christoph Waltz’ın “Django” filminde sırtladığı muhteşem karakteri düşünüyorum, bir de Haluk Bilginer’in “9 Kere Leyla”daki Adem karakterini... Waltz ve Bilginer’in yetenekleri birbirine çok yakın ancak bizimkine kaliteli iş maalesef gelmiyor. Üzülmemek elde değil.
  • “9 Kere Leyla” hayatımdan yarım saat çaldın, geri ver!
  • Son zamanların en büyük hayal kırıklığı... Kadro efsane ama o nasıl film?
  • Bu filmde Demet Akbağ ve Haluk Bilginer oynamayı nasıl kabul etmiş? Belli bir yere gelmiş oyuncuların oynayacakları filmde biraz kalite kriterini aramaması ilginç geliyor. Bayağı kötüydü.
  • “9 Kere Leyla” filmine 9 dakika sabredebildim.

‘9 Kere Leyla’nın yönetmeni Ezel Akay filmle ilgili eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Akay “Bir izleyicimden sizlere:)” diyerek, yapılan eleştirilerin büyük haksızlık olduğunu savunan bir izleyicisinin filmle ilgili görüşlerini paylaştı.



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