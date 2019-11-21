9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde 'Emek' tartışması

Alican Yücesoy, “Taş” adlı kısa filmiyle ‘en iyi kısa film yönetmeni’, “Küçük Şeyler” filmindeki performansıyla da ‘en iyi erkek oyuncu’ seçildi. ‘En iyi kısa film yönetmeni’ ödülünü Müfit Can Saçıntı’nın elinden alan Alican Yücesoy, “Böyle bir ödül beklemiyordum. Tüm jüriye teşekkür ederim. Bu filmi çok sevgili dostlarımın desteğiyle çekebildim. Ödülümü yanlış politikalarla kaybettiğimiz Emek Sineması’na ithafen alıyorum” diye konuştu.

'Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum'

Alican Yücesoy’un ardından ödül vermek için sahneye çıkan Ahmet Yenilmez, yaptığı konuşmayla ünlü oyuncuya göndermede bulundu. Ahmet Yenilmez, “Söylemeden edemeyeceğim. Emek Sineması’nı tekrardan kazandıran geçmişin Beyoğlu belediye başkanı ve şimdiki bakan yardımcımıza teşekkür ediyorum” dedi.

'Polemikleri sevmem ama...'

'En iyi erkek oyuncu’ ödülünü almak için ikinci kez sahneye çıkan Alican Yücesoy, Ahmet Yenilmez’e yanıt verdi: “Böyle polemikleri sevmem ama Emek Sineması’nı eğer bir AVM’nin içinde zannediyorsanız öyle değil. Önceden gidilmediyse nerede olduğu bilinmez. Bir kentin hafızası binalarıdır. Binalar kentin hem hafızasıdır hem de karakteridir. Eğer bir kentin ebedi karakterini yok etmek istiyorsanız binalarından başlayın. AVM’lerin içine yapılanın ismi Emek olunca, Emek Sineması olmuyor. Emek, emekle oluyor.” Yücesoy bu ödülünü de pazar günü vefat eden usta tiyatrocu Yıldız Kenter adına aldığını söyledi.

Ahmet Yenilmez, “Kapan” filmine verilen ‘en iyi müzik’ ödülünü Ali Saran’a takdim etti. (Hürriyet)





Bu haberi de okudular 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne katılan Can Yaman Malatya sokaklarında yürüyemedi