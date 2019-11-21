Can Yaman, ‘9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde büyük ilgi gördü. Bu kez sadece genç kızlar değil, erkek hayranları da etrafını sardı. Oyuncu, Malatya sokaklarında yürümekte zorlandı, fotoğraf çektirirken trafik kilitlendi.

'Tüm bunların kurgu olduğu söyleniyor ama hepsi gerçek'

Can Yaman, “Tüm bunların kurgu olduğu söyleniyor ama hepsi gerçek. Ne yapayım; evime mi kapanayım, bu sevgiye, alkışa sırtımı mı döneyim? Davet edilen her yere giderim. İnsanların içinde yaşamak lazım” diye konuştu.

Alican Yücesoy üç ödüle layık görüldü

‘9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde; Arzu Yanardağ, Mehmet Aslantuğ, Ekin Koç, Ezel Akay, Olgun Şimşek, Tolga Güleç, Ozan Akbaba, Müfit Can Saçıntı’nın katıldığı törende Alican Yücesoy, üç ödüle layık görüldü.

Umut Evirgen de ‘İyi Yemek Öldürür’ ile ödül aldı

Tuba Büyüküstün’ün sevgilisi Umut Evirgen de ilk kısa film denemesi ‘İyi Yemek Öldürür’ ile jüri özel ödülünü aldı.

Oktay Kaynarca: Tarık Ağabey de bizi görüyor

Gülenay Kalkan, 16 Kasım’da hayatını kaybeden eşi Tarık Ünlüoğlu’nun fotoğrafını barkovizyonda görünce gözyaşlarına boğuldu. Oktay Kaynarca, “Tarık Ağabey de bizi görüyor” diye konuştu.





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