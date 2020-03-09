9 Mart 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 9 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Kanal D 20.00: Zalim İstanbul

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Anneleri gözlerinin önünde düşen Cenk ve Damla şoka girerler. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışır. Cenk, Cemre’ye bir itirafta bulunur. Ölüm kalım savaşı veren Şeniz, kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.

NTV 22.00: Farklı bir konu

Tokyo Olimpiyatları, Temmuz’da başlayacak. Türk sporcular da jimnastikten güreşe, atletizmden yüzmeye birçok branşta madalya için yarışacak. Yağız Şenkal’ın hazırladığı ‘Farklı Bir Konu’da, olimpiyatlara hazırlanan Dünya Şampiyonlarımız; jimnastikçi İbrahim Çolak, karateci Serap Özçelik, tekvandocu Nur Tatar ve atlet Ramil Guliyev’in yaşamları ekrana taşınacak.

FOX 20.00: Yasak Elma

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın oynadığı ‘Yasak Elma’nın kadrosuna Gökhan Alkan katılıyor. Başarılı oyuncu, işadamı Kerim’e hayat verecek. Bölümün özeti şöyle: Nadir’in ölümü herkesi sarsar. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Yurt dışından gelen iş insanı Kerim, Yıldız’ın hayatını etkiler.

9 Mart 2020 Pazartesi ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gel Dese Aşk (tekrar)





9 Mart 2020 Pazartesi KANAL D Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Zalim İstanbul

9 Mart 2020 Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Hayalimdeki Gelinlik

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Sefirin Kızı





9 Mart 2020 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma





9 Mart TRT 1 2020 Pazartesi Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 İncir Ağacı

06:35 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat





9 Mart 2020 Pazartesi TV8 Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor





9 Mart 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur





9 Mart 2020 Kanal 7 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





9 Mart 2020 Pazartesi a2 yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla



