9 Mart 2020 Pazartesi günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
9 Mart 2020 Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 9 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
09 Mart 2020, Pazartesi 08:57 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 9 Mart 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
Kanal D 20.00: Zalim İstanbul
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur ve Mine Tugay’ın başrollerde olduğu ‘Zalim İstanbul’da: Anneleri gözlerinin önünde düşen Cenk ve Damla şoka girerler. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışır. Cenk, Cemre’ye bir itirafta bulunur. Ölüm kalım savaşı veren Şeniz, kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.
NTV 22.00: Farklı bir konu
Tokyo Olimpiyatları, Temmuz’da başlayacak. Türk sporcular da jimnastikten güreşe, atletizmden yüzmeye birçok branşta madalya için yarışacak. Yağız Şenkal’ın hazırladığı ‘Farklı Bir Konu’da, olimpiyatlara hazırlanan Dünya Şampiyonlarımız; jimnastikçi İbrahim Çolak, karateci Serap Özçelik, tekvandocu Nur Tatar ve atlet Ramil Guliyev’in yaşamları ekrana taşınacak.
FOX 20.00: Yasak Elma
Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın oynadığı ‘Yasak Elma’nın kadrosuna Gökhan Alkan katılıyor. Başarılı oyuncu, işadamı Kerim’e hayat verecek. Bölümün özeti şöyle: Nadir’in ölümü herkesi sarsar. Ender ve Caner, Şahika’nın yaptıklarını ortaya çıkarmak için var güçleriyle çalışırlar. Yurt dışından gelen iş insanı Kerim, Yıldız’ın hayatını etkiler.
9 Mart 2020 Pazartesi ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gel Dese Aşk (tekrar)
9 Mart 2020 Pazartesi KANAL D Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Zalim İstanbul
9 Mart 2020 Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Hayalimdeki Gelinlik
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Sefirin Kızı
9 Mart 2020 Pazartesi FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
9 Mart TRT 1 2020 Pazartesi Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:35 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Vuslat
9 Mart 2020 Pazartesi TV8 Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
9 Mart 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
9 Mart 2020 Kanal 7 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
9 Mart 2020 Pazartesi a2 yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla