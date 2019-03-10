Sayısal Loto oyununun 1199’uncu hafta çekilişinde 6 bilen bir kişi 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1199’uncu hafta çekilişi yapıldı. İşte 9 Mart Cumartesi Sayısal Loto sonuçları…

İŞTE SAYISAL LOTO SONUÇLARI!

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 9 Mart Cumartesi yapılan çekilişte kazandıran numaralar 8, 18, 29, 43, 45 ve 49 oldu. Çekilişte 6 bilen bir kişi 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 172 kişi 5 bin 178 lira 70’er kuruş, 4 bilen 8 bin 312 kişi 80 lira 65’er kuruş ve 3 bilen 158 bin 191 kişi 11 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 6 bilen ve 13 milyon 200 bin 171 lira 30 kuruş kazanan kişi Kocaeli Gebze ilçesinden çıktı.