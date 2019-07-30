9 milyar liralık bayram tatili

Turizmde Kurban Bayramı hareketliliği yaşanacak. Bayramda toplam 400-500 bin kişinin tatilini turistik tesislerde geçirmesi, aile-memleket ziyaretleri de dahil 8-9 milyar liralık harcama yapılması bekleniyor. Bayram tatilinin yoğun sezona denk geldiğine işaret eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, şöyle konuştu: "Ağustos zaten vatandaşlarımızın yoğun seyahat ettiği bir ay, üstüne bayram tatili de gelince yoğunluk en üst düzeyde. Yaklaşık 400 bin kişi otellerde tatil yapar. Ayrıca akraba, memleket ziyaretleri de turizmin bir parçası. Otellerde konaklama, memleket, akraba ziyaretleriyle birlikte de yaklaşık 8-9 milyar liralık ekonomik hareket oluşur."

TESİSLER DOLU

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin sahil kentlerinde mutlaka yoğun geçeceğini belirterek, "Zaten yurt dışı turizm açısından da en yoğun sezondayız ve buna iç pazarın da katkısıyla muhtemelen her bölge ve tesiste ciddi doluluklar yaşanacak. Otellerde yaklaşık 400-500 bin tatilci olabilir" dedi.​