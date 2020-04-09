9 Nisan 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 9 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
09 Nisan 2020, Perşembe 09:51 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 9 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 10.45: Aşk-ı Memnu
Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in oynadığı ‘Aşk-ı Memnu’da: Adnan Bey, Nihal’in güvenini kazanmak için güzel bir sürpriz hazırlar. Aile, çiftlikte kalan Bülent’i almaya hep birlikte gider. Fakat çiftlikte yaşananlar, Adnan’ın sevincine gölge düşürür. Behlül, Firdevs Hanım ile Bihter arasındaki çekişmeyi fark eder.
ATV 20.00: Bir Zamanlar Çukurova
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Şehirde kötü niyetli adamların dolaştığını öğrenen Hünkar, Adana ahalisini arkasına toplayarak harekete geçer. Konağa önemli bir misafir gelir. Behice, elinde şırınga ile Züleyha’nın odasına girer. Yılmaz’a Adnan’ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan’ın okuduğu mektup ortaya çıkar.
TRT 1 20.00: Ev Yapımı
‘Seksenler’ oyuncularının, teknik ekip kullanmadan, kendi çekimlerini kendi evlerinde yaptıkları ‘Ev Yapımı’ adlı dizi ilk bölümüyle ekrana gelecek. Özeti şöyle: Corona virüs nedeniyle herkes evdedir. Yapımcı-senarist Birol Güven, ‘Seksenler’ oyuncularını sete getirip çekim yapmak ister. Fakat hiçbir oyuncu gelmez. Bunun üzerine Birol Güven, alternatif bir çözüm üretir.
ATV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Malefiz
21:55 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Dudullu Postası
21:45 Hayat Tamircisi
23:15 Yerli dizi tekrar
STAR TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 İşler Güçler
23:30 Güzel Köylü
FOX TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 25 Litre
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:45 Mucize Doktor
23:30 TolgShow
TRT 1 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
08:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
09:30 İyi Fikir
11:30 Kralın Kızı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Türk Sineması "İnatçı"
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
22:30 Uzaktan Erişim
23:30 Benim Adım Melek
TV8 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
12:30 Survivor Panaroma
15:30 Doya Doya Moda
20:00 Survivor
Show TV 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Yeni Gelin
13:00 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Güldür Güldür
Kanal 7 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Ömre Bedel
09:10 Denizin Dibinde Demirden Evler
11:00 Masum
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla