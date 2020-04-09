9 Nisan 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 9 Nisan 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 10.45: Aşk-ı Memnu

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in oynadığı ‘Aşk-ı Memnu’da: Adnan Bey, Nihal’in güvenini kazanmak için güzel bir sürpriz hazırlar. Aile, çiftlikte kalan Bülent’i almaya hep birlikte gider. Fakat çiftlikte yaşananlar, Adnan’ın sevincine gölge düşürür. Behlül, Firdevs Hanım ile Bihter arasındaki çekişmeyi fark eder.

ATV 20.00: Bir Zamanlar Çukurova

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Şehirde kötü niyetli adamların dolaştığını öğrenen Hünkar, Adana ahalisini arkasına toplayarak harekete geçer. Konağa önemli bir misafir gelir. Behice, elinde şırınga ile Züleyha’nın odasına girer. Yılmaz’a Adnan’ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan’ın okuduğu mektup ortaya çıkar.

TRT 1 20.00: Ev Yapımı

‘Seksenler’ oyuncularının, teknik ekip kullanmadan, kendi çekimlerini kendi evlerinde yaptıkları ‘Ev Yapımı’ adlı dizi ilk bölümüyle ekrana gelecek. Özeti şöyle: Corona virüs nedeniyle herkes evdedir. Yapımcı-senarist Birol Güven, ‘Seksenler’ oyuncularını sete getirip çekim yapmak ister. Fakat hiçbir oyuncu gelmez. Bunun üzerine Birol Güven, alternatif bir çözüm üretir.





ATV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Malefiz

21:55 Bir Zamanlar Çukurova





KANAL D 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Dudullu Postası

21:45 Hayat Tamircisi

23:15 Yerli dizi tekrar





STAR TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 İşler Güçler

23:30 Güzel Köylü





FOX TV 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 25 Litre

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:45 Mucize Doktor

23:30 TolgShow





TRT 1 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:43 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

08:00 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

09:30 İyi Fikir

11:30 Kralın Kızı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Türk Sineması "İnatçı"

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ev Yapımı

22:30 Uzaktan Erişim

23:30 Benim Adım Melek





TV8 9 Nisan 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

12:30 Survivor Panaroma

15:30 Doya Doya Moda

20:00 Survivor





Show TV 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

21:45 Güldür Güldür





Kanal 7 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Ömre Bedel

09:10 Denizin Dibinde Demirden Evler

11:00 Masum

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 9 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla











