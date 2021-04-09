9 Nisan altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın gram altın fiyatları
Altın fiyatları 9 Nisan haftanın son gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 458,20 liradan tamamladı. İşte 9 Nisan çeyrek altın, gram altın fiyatları...
09 Nisan 2021, Cuma 18:10 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,43 azalışla 458,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.039,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 458,20 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: