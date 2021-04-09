Türkiye 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?

9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Türkiye

9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?

8 Nisan 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu. Peki Türkiye 9 Nisan 2021 koronavirüs tablosunda son durum nedir?

09 Nisan 2021, Cuma 18:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

8 Nisan koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu.

Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

9 Nisan koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Koronavirüs tablosunu paylaşıldığında haberimizin içeriğinde olacak.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan'dan 4 kritik uyarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Türkiye’de muhalefet etmek…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Olmazsa olmaz mı?
Rauf Tamer
Şirin Sever
NFT çılgınlığı sarmış dört bir yanımı...
Şirin Sever
Hakan Çelik
Karadeniz bıçak sırtı
Hakan Çelik
Banu Şen
Aşıdan korkarım diyenlere
Banu Şen
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER DSİ İnşaat ve Makine Mühendisi istihdam edecek