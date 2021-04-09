9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı?
8 Nisan 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu. Peki Türkiye 9 Nisan 2021 koronavirüs tablosunda son durum nedir?
09 Nisan 2021, Cuma 18:18 Son Güncelleme:
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8 Nisan koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu.
Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.
Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.
9 Nisan koronavirüs tablosu henüz yayımlanmadı. Koronavirüs tablosunu paylaşıldığında haberimizin içeriğinde olacak.