MasterChef Türkiye'de final üçlüsü belli oldu.. Son dörde Eren, Tahsin, Hasan ve Sergen kalmıştı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluğa sayılı günler kaldı.

İlk finalist cuma akşamı belli olmuştu. İkinci finalist ise bu akşam belli oldu. Peki ama MasterChef Türkiye'de ikinci finalist kim oldu? İlk 3'e kalan isimler belli oldu mu?

MASTERCHEF İLK ÜÇE KİMLER KALDI?

Sevilen yarışma programı MasterChef'te finale kısa bir süre kala ilk üç isim belli oldu. İki aşamalı oyun sonrasında jüriden yüksek oy alan isim ikinci finalist olmayı başardı. Eren yarışmada ilk finalist olmuştu.

Hasan, Tahsin ve Sergen arasından bir yarışmacı daha adını finale yazdırdı. Gecenin sonunda adını finale yazdıran isim Tahsin oldu.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR? TAHSİN KÜÇÜK KAÇ YAŞINDA?

Tahsin Küçük 15 Haziran 1997 Kocaeli doğumludur. 23 yaşındaki Tahsin Küçük aslen Trabzonludur. 7 yıldır İstanbul'da hayatını sürdüren MasterChef Tahsin, mesleğe girişinde ailesinin büyük destek olduğunu ifade etmektedir.

Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans türüyle ilgilendiğini aktaran Tahsin, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul'a gelen Tahsin Küçük burada Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.