Türkiye 9 saat yangın merdiveninde bekledi, kapılara siyah bant çekti! İşte sebebi

9 saat yangın merdiveninde bekledi, kapılara siyah bant çekti! İşte sebebi

Türkiye

9 saat yangın merdiveninde bekledi, kapılara siyah bant çekti! İşte sebebi

Beylikdüzü'nde bir apartmana giren kişi gözüne kestirdiği bisikleti çalmak için 9 saat boyunca yangın merdiveninde bekledi. Kilidini kestiği bisikletle olay yerinden ayrılan şüphelinin, o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

31 Ağustos 2021, Salı 10:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, 27 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Akşam saatlerinde kendini kurye gibi gösteren kişi apartmana girdi. Apartmanın 10'uncu katına çıkan kişi, yangın merdiveninin kapısını açarak beklemeye başladı. Yaklaşık 9 saatlik bekleyişin ardından yangın merdiveninden çıkan şüpheli, dairelerin kapısındaki merceklerin üzerine siyah bant çekti.


İşe koyulan şüpheli, 2 bin 800 lira değerindeki bisikletin kilidini makasla kesip apartmandan çıktı. Sabah uyandığında çocuğuna ait bisikletin yerinde olmadığını gören Ahmet Sultan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, hırsızlığı gören Sultan, görüntüleri alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"YANGIN MERDİVENİN ORADA YATIYOR"

Çocuğuna ait bisikleti çalınan Ahmet Sultan, "Saat 21.30 sıralarında, birinci kata çıkan komşular ile elinde poşetle giriyor. Direkt 10'uncu kata çıkıyor. Yangın merdivenine geçiyor. Yangın merdiveninde saat 05.40'a kadar bekliyor. Güvenlik kamerasının kablosunu kesiyor. Bisikletimizi de alıp, çıkıyor. Yangın merdivenin orada yatıyor. Hatta orada iki tane de sigara içmiş. Başkaları inşallah bu sıkıntıyı yaşamaz. Kapı önüne hiçbir şey bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Rum Yetimhanesi'nin tuşları kırık piyanosu
Oral Çalışlar
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Rauf Tamer
Bizim toprak
Rauf Tamer
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Yıllarca biriktirdiği parayı 45 dakikada kaybetti!