9 ve 10 Şubat Şok Aktüel Kataloğunun en dikkat çeken ürünleri arasında 2549 TL’den satışa çıkan Samsung Galaxy cep telefonu ve 319 TL’den satılan Ixtech Xee Fit 4 akıllı saat yer alıyor. Ayrıca Wiami Fx-9 Pro beyaz robot süpürge de bu hafta ŞOK’de indirimli fiyatlardan nasibini alıyor…

9 VE 10 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 1. SAYFA

Ixtech Xee Fit 4 Akıllı Saat 319 TL,

Ixtech Xee Fit 3 Akıllı Saat 299 TL,

Tcl L7 Cep Telefonu 1499 TL,

Samsung Galaxy A02 Cep Telefonu 2549 TL,

Oppo A16 Cep Telefonu 2799 TL

E.C.A Spylos R32 Klima 7299 TL,

Queen Fanlı Isıtıcı 189 TL,

Ariston Pro 65 Litre Silindirik Termosifon 2099 TL,

Baymak Bt 7000 Ani Su ısıtıcı 439 TL,

Wiami Fx-9 Pro Beyaz Robot Süpürge 4949 TL,

Xiaomi Mi 16-in-1 Tornavida Seti 299 TL,

9 VE 10 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 2. SAYFA

9 VE 10 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 3. SAYFA

Goldmaster 2 kupalı filtre kahve makinesi 249,00 TL,

Goldmaster saç ve sakal şekillendirici 119,00 TL,

Goldmaster Elsa Saç Düzleştirici 119 TL,

Allesta meltblown çocuk yüz maskesi 50'li paket 24,95 TL,

Allesta N95 maske 10'lu paket 14,95 TL,

Aksesuarlı Takı Dolabı 269 TL.

9 VE 10 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 4. SAYFA