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Magazin 90 bin liralık kare

90 bin liralık kare

Magazin

90 bin liralık kare

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın köpeğiyle verdiği pozun maliyeti tam 91 bin 441 TL.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya’nın köpeğiyle çektirip Instagram’da paylaştığı fotoğrafın maliyeti dudak uçuklattı. Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da çok beğenilen oyuncunun üzerindekilerin bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Serenay’ın bu karedeki gözlüğü 1.625, küpesi 7 bin 735, kolyesi 80 bin 845, bluzu 646 ve taytı 590 TL. Hepsi toplam 91 bin 441 TL.

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