90 bin liraya Sovyetler Birliği havası

Rusya'da bir çevrimiçi satış sitesinde, içinde Sovyetler Birliği'nden kalma havanın yer aldığı belirtilen bir dalış tüpü satışa çıkarıldı. Çevrimiçi alışveriş sitesi Avito'da bir kullanıcı, "1973'ten Sovyetler Birliği döneminden kalma hava" sattığını söylediği bir ilan açtı. 3 Şubat'ta paylaşılan ilanda kullanıcı, "Hava dupduru. Çernobil felaketi ya da şu an ortalığı kasıp kavuran durumlar henüz yaşanmamış. Bu hava bir tarih ve kendisi etrafında da bir tarih oluşturuyor" ifadelerine yer verdi.

BÜYÜ YAPMAK İÇİN...

Satıcı, paylaşımında dalış tüpünün doğum günü hediyesi olarak verilebileceğini, deneylerde hatta büyü yapmak için bile kullanılabileceğini yazdı.

Ürünün fiyatıysa 500 bin Rus Rublesi (yaklaşık 89 bin 500 TL) olarak belirtildi. "Sovyet nostaljisi", Rusya'da son dönemde moda akımlardan biri.

Geçen yıl Sovyetler Birliği'nin dağılmasının 30. yıldönümünde düzenlenen bir ankette katılımcıların yüzde 63'ünün Sovyetlerin çökmesinden pişmanlık duyduğu ortaya çıkmıştı. Bunların yüzde 84'ü, yetişkinken Sovyetler Birliği'nde yaşamış 55 yaş ve üstü kişilerden oluşuyordu.

18-24 yaş arası gençlerinse yüzde 24'ü Sovyetler Birliği'nin dağılmasından üzüntü duyduğunu söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe