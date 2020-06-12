Futbol 90 dakika boyunca oturmadı

90 dakika boyunca oturmadı

Futbol

90 dakika boyunca oturmadı

Fenerbahçe’de antrenör olarak görev yapan eski kaptan Volkan Demirel, müsabakayı 90 dakika boyunca ayakta takip etti.

12 Haziran 2020, Cuma 23:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden ve yardımcı antrenör görevinde Volkan Demirel tribünden takip etti. Müsabaka boyunca maçı ayakta takip eden Demirel, oyun içerisinde oluşan bazı pozisyonlara ise tepki gösterdi.

İHA

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