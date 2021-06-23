90 milyar liralık dönüşüm tam gaz

Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli yapının yenilenmesi için kentsel dönüşüm seferberliği hızla devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ kapsamında 300 bini İstanbul’da olmak 1.5 milyon konutu acil dönüştürmek için çalışıyor.

300 BİN KONUT

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) 21’inci Olağan Genel Kurulu’na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, cumartesi günü meydana gelen depremin İstanbul’un deprem gerçeğini hatırlattığını belirterek, “Ülke genelinde toplam yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin sosyal ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. İstanbul’da 39 ilçemizde 68 riskli alanda, 35 bin binada, 126 bin konutun dönüşümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

EN ÇEVRECİ PROJE OLACAK

Bakan Kurum, İstanbul’da Büyük İstanbul Dönüşümü kapsamında Esenler, Fikirtepe ve Üsküdar’da çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Kurum, ilk kazmayı 26 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vuracağı Kanal İstanbul projesine de değinerek, “Kanal İstanbul, yüzde 52’si yeşil alandan oluşan, sosyal donatı alanları ve spor alanları açısından son derece zengin, Cumhuriyet tarihimizin en çevreci şehircilik ve en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak” dedi.

BİR GÜNDE 350 EV SATILDI

Ülke genelinde geçen yıl 1.5 milyon, yılın ilk 5 ayında 420 bin konut satışı yapıldığını belirten Bakan Kurum, “Gayrimenkul sektörü devasa bir piyasaya sahip. Bu ivme pandemiye rağmen devam ediyor. Önceki gün Emlak Konut GYO 500 konutluk proje satışa sundu, aynı gün 350’si satıldı. Bu da talebin salgına rağmen canlı olduğunu gösteriyor” dedi.

Bakan Kurum, yabancı yatırımcıların da Türk konut piyasasına ilgi gösterdiğini vurguladı.