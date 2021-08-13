Ekonomi 900 liradan satışa sunuldu! Balıkçılar hasret kalmıştı

900 liradan satışa sunuldu! Balıkçılar hasret kalmıştı

Ekonomi

900 liradan satışa sunuldu! Balıkçılar hasret kalmıştı

Çanakkale’de Saros Körfezi'nde avlanan 6 kiloluk sırtıkara, toplam 900 lira fiyatla satışa sunuldu. Balıkhane esnafının dahi uzun süredir görmeye hasret kaldığı sırtıkara, kilosu 150 liradan satışa çıkarıldı.

13 Ağustos 2021, Cuma 14:46 Son Güncelleme:
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Saros Körfezi'nde yakalanan 6 kiloluk sırtıkara balığı Çanakkale Balık Hali tezgahında sergilendi. Kofananın bir büyüğü olan, lüfer avı mevsiminde daha nadir olarak avlanan sırtıkara, iriliğiyle hem esnafı hem de vatandaşı şaşırttı.


Sırtıkara balığını satışa sunan esnaf Onur Öget, "Kofana balıkları normalde 2 kilo olur ama bu 6 kilo olduğu için bu balığa sırtıkara denir. Şu anda balıkhanede tek, hatta Çanakkale’de de tek. Ara sıra gelen bir balık. Saros’dan geldi bize. Dalyandan tutulmuş bir balık. Balığı çok güzel şekilde tuzda yapabilirisiniz. Izgarada ve fırında da pişirebilirsiniz. Bu balığı bulduğun zaman alman lazım. Tabi balığın fiyatı nadir çıktığı için biraz yüksek, 150 lira gibi bir kilo fiyatı var. Bu kış aylarının balığıdır. Aralık ve ocak aylarında çıkar. Lüfer akınından sonra gelen bir balık bu. Ama o zaman bile çok nadir gelir. İnşallah alan birisi çıkar, afiyetle yer” dedi.

DHA

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