90’lar Pop Müziği geri mi dönüyor? “Burak Er - Bumerang”

Pandemi dönemine denk gelmiş olmasına rağmen, yaklaşık 10 ay süren yoğun bir çalışmanın sonucunda piyasaya çıkan “Bumerang” şarkısı, dinleyicilerini şimdiden etkilemeye başlamış görünüyor.

12 Ekim günü tüm digital platformlarda yerini alan şarkının aranjesi, Müzik Öğretmeni ve aynı zamanda Aranjör kimliğiyle de ön plana çıkan; Özlenen Değer Özsu ve Kanber Şentürk’e ait. Eserin Mix & Mastering’i daha öncesinde; Tarkan, Candan Erçetin, Harun Kolçak ve Haluk Levent gibi ünlü sanatçılarla çalışan, müzik camiasının başarılı ismi; Mehmet Uğur Memiş tarafından yapıldı. Şu an NETD kanalında yayınlanan klibin yönetmen koltuğunda; Cem Erdem ve görüntü yönetmeni olarak da Bünyamin Ermiş gibi adını ileride daha sık duyacağımız yetenekli isimler yer alıyor. “Bumerang” anlamlı sözleri ve özgün müziği ile sonbaharın en çok dinlenen şarkılarından biri olmaya çok güçlü bir aday!

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