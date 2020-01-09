91 yaşındaki annenin hayatı evlatlarının elinde

ABD New York’ta 91 yaşındaki Arline Lester, uzun süredir hastanede yaşam destek ünitesine bağlı yaşıyor. Oğlu Kyle Lester (58), annesinin fişinin çekilmesini istedi. Bunun üzerine ağabeyi Edward Lester (62) ile mahkemelik oldular. Kyle, “Annem 1999’daki vasiyetinde bir gün yaşam destek ünitesine bağlanırsa fişinin çekilmesini istemişti” dedi. Ancak Edward, annesinin iki ay önce yoğun bakımda “Yaşamak istiyorum” dediği videoyu mahkemeye sunarak bu fikrinden vazgeçtiğini kanıtlamaya çalışıyor.

500 bin dolarlık miras

Kyle Lester, ağabeyinin her ay annesine yatan 5 bin 400 dolarlık sosyal yardımı alabilmek için acı çekmesine göz yumduğunu öne sürüyor. Öte yandan Edward Lester, “Bu saçmalık. Şimdiye kadar annemi hayatta tutmak için 500 bin dolarlık mirasından 100 binini harcadım. Tek derdim onu hayatta tutmak” diyerek kardeşinin suçlamasına karşı çıkıyor. Son kararı mahkeme verecek.

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