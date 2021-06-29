Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için eğitimlerini tamamlayan ve sınava katılan adaylar 92. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyor. Sınavın üzerinden yaklaşık 2 hafta süre geçmesiyle ÖGG sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Soruları da yoğunluk kazandı…

92. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen 92. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair kesin bir tarih henüz bildirilmedi. Bununla birlikte bir önceki sınavın sonuçlarının 15 gün sonra açıklandığı göz önünde bulundurulduğunda 92. ÖGG sınav sonuçlarının 27 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor.

ÖGG SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklandığına dair bilgi www.egm.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Adaylar ÖGNET aracılığı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.



