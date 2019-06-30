1927'den bu yana her yıl gerçekleşen Gazi Koşusu'nun 93'üncüsü bugün gerçekeleşcek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına gerçekleşecek olan yarış Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Bu koşuyu sadece at yarışıseverler değil milyonlarca vatandaş da canlı takip edecek. Peki, 93. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Veliefendi Hipodromu nasıl gidilir?

93. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

93. Gazi Koşusu 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Koşu Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21 at katılacak.

NASIL GİDİLİR?

İlk etabı (Kazlıçeşme - Ayrılıkçeşmesi arası) 2013 yılında hizmete giren banliyö tren hattında ikinci etabın da tamamlanmasının ardından Halkalı - Gebze arası seferler başladı.

Toplam 43 duraktan oluşan hattın Yenimahalle istasyonu ise İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun 400 metre yakınında yer alıyor.

Kısa bir yürüyüşün ardından ulaşılan Yenimahalle girişi de artık yarışseverlere açık olacak ve tribünlere erişim, yeşillikler içindeki piknik alanından geçerek sağlanacak.

Marmaray'ın yanı sıra, İETT'nin MR10 ve 97E hattı otobüslerini kullanarak da Veliefendi Hipodromu'na ulaşım sağlanabilir.

4 SAFKAN ÖNE ÇIKIYOR

Gazi Koşusu’nda bu yıl öne çıkan safkanlar ise şunlar; Taylık döneminde önemli başarılar elde eden Yamanlar Beyi (Jokey Mustafa Çiçek ile koşması bekleniyor) Uzun mesafede başarılı olması beklenen Scoutleo Son 3 yılın şampiyon jokeyi Ahmet Çelik’in binmesi beklenen The Last Romance. Halis Karataş’ın bineceği Long Runner koşunun favori isimleri…

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın, “Helene De Troia” (1960), “Apaçi” (1965), “Nadas” (1974), “Dr. Seferof” (1979), “Dersim” (1981), “Uğurtay” (1985), “Hafız” (1986), “Top Image” (1988) ve “Abbas” (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi. Geçen yılki 90. koşuyu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı “Graystorm” adlı safkan, 2.30.50'lik derecesiyle kazanmıştı.

GAZİ KOŞUSU TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu “Neriman”ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.