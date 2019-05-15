94 bin şirket işçi arıyor

Veri tabanlarında 25 milyonu aşkın özgeçmiş bulunduğunu belirten Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “Her ay 11 milyon iş başvurusu oluyor. Eleman arayan sektörlerin başında kodlama ve yazılım gibi dijital alanlar geliyor” dedi.

30 MİLYON ZİYARETÇİ

Kariyer.net’in farklı sektörlerden 94 binin üzerinde şirketle anlaşması olduğunu söyleyen Fatih Uysal, “Artık herkes iş aramak için telefon ya da bilgisayar gibi online kanalları kullanıyor. Ayda 30 milyon ziyaret ile dünyanın en büyük 16’ncı İK Platformu ve Türkiye’nin tüm kategoriler arasında en çok ziyaret edilen internet platformlarından biriyiz” diye konuştu.

ÖĞRENMEYE AÇIK OLSUN

Maaş ve mülakat bilgilerini de yayımladıklarını belirten Fatih Uysal, şöyle konuştu: “Yakın zamanda buna şirket yorumlarını da ekleyeceğiz. İşverenler işe alacakları kişinin ‘öğrenmeye açık’ olmasını bekliyor. Beyaz yakalılar kariyerinde ilerleme fırsatı ararken, hizmet sektörü gibi alanlarda çalışan mavi yakalılar servis ya da yemek kartı gibi olanaklara bakıyor.”

TUVALETTEN BAŞVURU

▲ Adaylar iş ararken en az 4 dijital kaynak kullanıyor.

▲ Mobilden iş arayanların yüzde 52’si yatak odasında, yüzde 15’i ise tuvaletteyken iş başvurusu yapıyor.

▲ İş arayanların yüzde 37’si halihazırda çalışıyorken işe başvuruyor.

▲ Yazılımdan sonra en çok talep pazarlama, satış ve turizm sektörlerinden geliyor.

HÜLYA ÇAYLAK