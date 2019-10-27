94 yaşındaki adam ve 83 yaşındaki kadın yeniden aşkı buldu Jorge Zambrana ve Fabiola Montealegre, 2 yıl önce spor salonunda tanıştı. Onların hikayesi, hayatınızın herhangi bir yerinde aşkı bulmanın mümkün olduğunu ve mutluluğunuzun gençliğinize bağlı olmadığını gösteriyor