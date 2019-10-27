94 yaşındaki adam ve 83 yaşındaki kadın yeniden aşkı buldu
Jorge Zambrana ve Fabiola Montealegre, 2 yıl önce spor salonunda tanıştı. Onların hikayesi, hayatınızın herhangi bir yerinde aşkı bulmanın mümkün olduğunu ve mutluluğunuzun gençliğinize bağlı olmadığını gösteriyor
Posta.com.tr
Jorge Zambrana ve Fabiola Montealegre'in aşk hikayesi, 2 yıl önce spor salonunda başladı. Fabiola Montealegre'in kondisyon bisikletindeyken yanına gelen Jorge Zambrana ile sohbet etmeye başladı.
Bu sıcak sohbet karşısında, çiftin birbirine kanı kaynamaya başladı.
https://twitter.com/IleanaNajarro/status/1186290616642220033?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1186290616642220033&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thethings.com%2F94-man-83-woman-love-senior-centre%2F
İkisinin de eşi hayatını kaybetmiş
Çift, eşlerini kaybetmişti. Montealegre, iki yıl önce 61 yıl boyunca onunla birlikte olduktan sonra kocasını kaybetmişti. Zambrana'nın karısı, 11 yıl önce Alzheimer'a yakalandıktan sonra hayatını kaybetmişti.
Her ikisinin de yaşadığı travmaya rağmen, çift ilişkilerine bir şans vermeye karar verdi.
Görüşme kararının ardından çift, her gün birbirine telefon etmeye başladı.
Gittikleri balo hayatlarını değiştirdi
En sonunda birlikte gittikleri baloda doyasıya dans eden çift resmen çıkmaya başladı.
Montealegrei, Zambrana'nın kendisine her konuda yardımcı olmasından mutluluk duyduğunu anladı.
Zambrana'nın seyahat teklifine ise evlenmeden seyahate çıkamayacağını belirtti ve çift hayatlarını birleştirme kararı aldı.
Şimdi çift, seyahatten seyahate koşuyor. Evlendikleri günden itibaren çift, Kolombiya, Porto Riko ve Kanada'ya gitti.