Özel Güvenlik 95. Temel Eğitim ve 71. Yenileme Eğitimi Sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 19 Aralık’ta yapıldı. Sınavın ardından paylaşılan duyuru ile de 95. ÖGG sınav sonuçlarının 7 Ocak 2022 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Peki, 95. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin detaylar…

95. ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen 95. ÖGG sınav sonuçlarının 7 Ocak 2022 tarihinde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın www.egm.gov.tr/ozelguvenlik internet adresi üzerinden açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak sabah saatlerinde henüz konuyla ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. Günün ilerleyen saatlerinde özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı takdirde aşağıdaki bağlantıdan sonuçları görmek mümkün olacaktır.

Özel güvenlik sınavıyla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar yine aynı site üzerinden paylaşılacaktır.

95. ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Özel güvenllik sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden açıklanacak. daylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav adını sisteme girerek sonuçlarını öğrenebilecek.

YAZILI SINAV SORULARINA VE SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına ya da yazılı sınav sonucuna itiraz etmek için adayların Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 lira ücret yatırması gerekmektedir.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim ettikten sonra ilgili personel, adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.