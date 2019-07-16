96 yaşında yeni kimliğine kavuşmak için başvuru yaptı

Van’ın Gürpınar ilçesinde, 7 çocuk ve 43 torunu olan 96 yaşındaki Mehmet Adın, ilçe nüfus müdürlüğüne yeni kimlik kartı için başvuruda bulundu.

Oğlu Ali ve torunu Hasan Aydın ile birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne getirilen 1923 doğumlu Aydın, 96 yaşına gelmesine rağmen sağlığının iyi olduğunu belirterek, "Benim 7 çocuk, 43 torunum, 64 torunlarımın çocukları var. Rabbim herkese böyle çocuklar ve torunlar nasip etsin. Herkese uzun ömürler versin" dedi.

DHA