Pakistan Federal Havacılık Bakanı Gulam Server Han, kokpit ses kayıtlarına göre pilot ve mürettebatın uçuş süresince yeni tip corona virüs (Covid-19) hakkında konuşmaya devam ettiklerini, pilotun kendisine çok fazla güvendiğini ve uçağa odaklanmadığını ifade etti.

Uçağın iniş mesafesine 10 deniz mili mesafedeyken 2 bin 500 feet olması gereken yüksekliğinin, 7 bin 220 feet olduğunu belirten Khan, pilotun hava trafik kontrolünün (ATC) yüksekliğe ilişkin uyarılarını son yaklaşma inişine değin dikkate almadığını aktardı. Han, uçağın ilk iniş denemesinde motorunun alev aldığını, ikinci iniş denemesinde ise ATC'nin pilota bu durumu bildirmediğini kaydetti.

"Zihinlerinde virüs vardı"

Khan, "Pilot ve yardımcı pilot corona virüs salgını üzerine yaptıkları konuşma nedeniyle dikkatlarini kaybetmişlerdi. Aileleri etkilenmişti ve zihinlerinde virüs vardı" dedi.

Yerleşim alanına düşmüştü

Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağı, 22 Mayıs'ta iniş sırasında havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düşmüştü. Mürettebat dahil 99 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 2 yolcu sağ kurtulmuştu. Uçağın düştüğü Model Colony isimli mahallede ise 7 kişi yaralanmış, 1 çocuk ölmüştü.

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