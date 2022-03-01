Türkiye 970 metreden öldüren yorgun mermiye 16 yıl 8 ay hapis!

970 metreden öldüren yorgun mermiye 16 yıl 8 ay hapis!

Türkiye

970 metreden öldüren yorgun mermiye 16 yıl 8 ay hapis!

Ankara'da bulduğu tabancayı evinin terasından ateşleyerek 970 metre uzaklıkta oto tamirhanesinde bulunan 34 yaşındaki Erdem Şeker'in hayatını kaybetmesine neden olan Şahan Ak, tutuklu yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

01 Mart 2022, Salı 12:52 Son Güncelleme:
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Şahan Ak, geçen yıl 28 Mayıs'ta Altındağ ilçesinde evinin yanındaki gecekonduda bulduğu tabancayı çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için terastan rastgele ateşledi. 

Kurşunlardan biri 970 metre uzaklıktaki oto tamirhanesinde aracının lastik değişimi için bulunan Erdem Şeker'e isabet etti.

Vurulduğu an güvenlik kamerasına da yansıyan Şeker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kriminal laboratuvarda yapılan incelemede Erdem Şeker'in vücudundan çıkan kurşunun Şahan Ak'ın bulduğu tabancadan atıldığı saptandı. Gözaltına alınan Şahan Ak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SUÇSUZUM'

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Şahan Ak, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada avukatlar da hazır bulundu. Sanık Ak, "Ben silahı buldum. Kurusıkı zannediyordum. Çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için havaya ateş ettim. Suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti Şahan Ak'a 'olası kastla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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