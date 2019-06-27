Milli Savunma Bakanlığı 20 Haziran'da ağustos 2019 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülere ait tebliğ yerine geçecek duyuru yayımladı. Bu duyuru ile birlikte ağustos ayında askere gidecek olanlar "99/3 askerlik sevk yerleri açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

99/3 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 02 temmuz 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler.