Ağustosta on binlerce askere gidecek. Askerlik süresinin düşmesiyle birlikte silahaltına alınacaklar 6 ay askerlik yapacaklar ya da 1 ayın ardından bedelli yapabilecekler. Şimdi on binler "99/3 askerlik celp yerleri açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

99/3 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 02 temmuz 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler.

ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın.