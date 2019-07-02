99/3 askerlik sevk yerleri belli oldu mu? Askerlik celp yeri sorgulama
Milli Savunma Bakanlığı 20 Haziran'da ağustos 2019 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülere ait tebliğ yerine geçecek duyuru yayımladı. Bu duyuru ile birlikte ağustos ayında askere gidecek olanlar "99/3 askerlik sevk yerleri açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.
Ağustosta on binlerce askere gidecek. Askerlik süresinin düşmesiyle birlikte silahaltına alınacaklar 6 ay askerlik yapacaklar ya da 1 ayın ardından bedelli yapabilecekler. Şimdi on binler "99/3 askerlik celp yerleri açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.
99/3 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 02 temmuz 2019 tarihinden itibaren öğrenebilecekler.
ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e-Devlet askerlik sorgulama işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan sonra açılan pencerede arama kısmına “Milli Savunma Bakanlığı” yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın.