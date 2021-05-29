9’uncu Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen yarışmaların üçüncü gününde, final heyecanı yaşandı. Okmeydanı’ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri’nin ev sahipliği yaptığı yarışmalarda, final müsabakaları sonucu şu sporcular dereceye girdi:

Klasik Yay Erkekler:

1- Sjef van den Berg (Hollanda)

2- Harun Kırmızıtaş (Türkiye)

3- Dan Olaru (Moldova)

Klasik Yay Kadınlar:

1- Alexandra Mirca (Moldova)

2- Ana Gabriela (Hollanda)

3- Elisabeth Straka (Avusturya)

Makaralı Yay Erkekler:

1- Mike Schloesser (Hollanda)

2- Nicolas Girard (Fransa)

3- Domagoj Buden (Hırvatistan)

Makaralı Yay Kadınlar:

1- Jody Vermeulen (Hollanda)

2- Lisell Jaatma (Estonya)

3- Amanda Milinaric (Hırvatistan)

Geleneksel Yay Erkek Menzil:

1- Peter Bogar (Slovakya)

2- Fatih Yıldız (Türkiye)

3- Mehmet Demir (Türkiye)

Geleneksel Yay Kadın Menzil:

1- Fatma Ayvacı (Türkiye)

2- Şebnem Saliha Çakıroğlu (Türkiye)

3- Nagihan Tunç (Türkiye)

Puta Koşusu Büyük Erkekler:

1- Oğuz Okçu (Türkiye)

2- Bayram Koçak (Türkiye)

3- Yutymak Muradil Uulu (Kırgızistan)

Puta Koşusu Büyük Kadınlar:

1- Sena Keçeci (Türkiye)

2- Nadezhda Kharitonova (Rusya)

3- Beyzanur Akhan (Türkiye)

DHA