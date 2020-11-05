Midenin iç yüzünü döşeyen zar tabakasından(mukoza) kaynaklanan mide kanserinde erken teşhisin önemine değinen Genel Cerrah Uzmanı Doç.Dr. Taylan Özgür Sezer, "Mide kanseri, bazen hiçbir belirti vermeden, sinsice ilerleyebilir ve maalesef tanıda geç kalındığında hasta cerrahi müdahale şansını kaybedebilir. Mide kanseri, tanısı geç koyulduğunda, karaciğer ve akciğere sıçrayan kötü bir kanser çeşididir. Bu kanser çeşidi, 50-70 yaşlar arasında erkeklerde, kadınlara oranla 2 kat daha sık görülür" dedi.

Mide kanserinin genetik olmasının yanı sıra beslenme şekli, sigara ve alkolün de hastalığa davet çıkardığını anlatan Doç.Dr. Sezer, "Özellikle mangalda pişmiş et ve benzeri gıdalar, aşırı tuzlanmış ve salamura yapılmış sebzeler, işlenmiş gıdalar mide kanserinin oluşmasına zemin hazırlar. Taze sebze ve meyve tüketimini artırarak, yemeklerde tuzu daha az kullanarak, sigara ve alkolden uzak durarak ve mangalda pişen et ve benzeri gıdalardan uzak durarak hastalığı engelleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

A kan grubunda risk daha fazla

Mide kanseri görülme oranının kan grubu ‘A’ olan insanlarda daha sık görüldüğünü ifade eden Doç.Dr. Sezer, kötü beslenme alışkanlıkları ve zararlı maddelerin yanı sıra enfeksiyonların da mide kanserine yol açtığını belirtti. Doç. Dr. Sezer ayrıca, daha önce midesinin bir bölümü alınmış (Subtotal gastrektomi) hastalarda geriye kalan mide dokusunda da kanser gelişebileceğini ekledi.

Bu belirtilere dikkat!

Mide kanserinin sinsice ilerleyebilen bir hastalık olduğunun altını çizen Doç.Dr. Sezer, dikkat edilmesi gereken belirtileri şöyle sıraladı: "Mide kanseri erken dönemde ilk göze çarpan şikayet hazımsızlık ve şişkinliktir. Bu semptomlar gastrit yada ülsere bağlı olduğu düşünülerek tedavide geç kalınabilir. Mide kanserinin ileri safhalarında ise; kilo kaybı, yutma güçlüğü, hazımsızlık, erken doyma, bulantı kusma ve kansızlık görülebilir. İleri evre mide kanserinde dışkıda kan görülmesi, batında sıvı olması, iştahsızlık ve kilo kaybı belirtilerle karşılaşılabilir. Özellikle daha önce benzer şikayetleri olmayan 40 yaş üstü hastaların hazımsızlık ve kilo kaybı gibi şikayetleri kanser belirtisi olabilir. Mide kanserin cerrahi müdahale ile tedavi edilir ve bu sebeple erken tanı çok önemlidir" diye konuştu.





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