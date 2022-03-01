Basketbol A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan’a mağlup oldu

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan’a mağlup oldu

Basketbol

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan’a mağlup oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B grubu dördüncü maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan’a 67-76’lık skorla mağlup oldu.

01 Mart 2022, Salı 00:10 Son Güncelleme:
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yohan Rosso xx, Aleksandar Glisic xx, Lorenzo Baldini xx

Türkiye: Larkin xxx 16, Metecan Birsen xx 12, Furkan Haltalı xx 4, Samet Geyik x, Melih Mahmutoğlu xx 15, Oğuz Savaş xx 6, Erten Gazi x, Okben Ulubay xx 2, Doğuş Özdemiroğlu x, Buğrahan Tuncer xx 10, Sadik Emir Kabaca xx 2

Başantrenör: Orhun Ene

Yunanistan: Larentzakis x, Agravanis xxx 22, Sloukas xx 9, Kalaitzakis xx 3, Papagiannis xxx 21, Papanikolaou xx 8, Mouratos x, Moraitis xx 10, Kouzeloglou xx 3, Gontikas x, Gkikas x

Başantrenör: Sotiris Manolopoulos

1. periyot: 15- 17 (Yunanistan lehine)

Devre: 33-36 (Yunanistan lehine)

3. periyot: 46-62 (Yunanistan lehine)

İSTANBUL (İHA)

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