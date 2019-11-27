2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki grubu belli olan A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri Uruguay ve Çekya oldu.

A Grubunda yarışacak olan Türkiye, maçlarını 23-28 Haziran tarihlerinde oynayacak. Turnuvaya Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan beraber ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın finaline kalan 4 takım ise direkt olarak olimpiyat vizesi alacak.

Gruplar ise maçların oynanacağı ülkelere göre şöyle dağıldı:

Kanada:

A Grubu: Kanada, Çin, Yunanistan

B Grubu: Türkiye, Uruguay, Çekya

Sırbistan:

A Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda

B Grubu: Porto Riko, İtalya, Senegal

Litvanya:

A Grubu: Litvanya, Güney Kore, Venezuela

B Grubu: Polonya, Slovenya, Angola

Hırvatistan:

A Grubu: Almanya, Rusya, Meksika

B Grubu: Hırvatistan, Tunus, Brezilya