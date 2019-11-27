A Milli Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki grubu belli oldu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yapılacak olan basketbol turnuvası için kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine 12 Dev Adam 3. torbadan katıldı.

27 Kasım 2019, Çarşamba 17:30 Son Güncelleme:
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A Milli Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki grubu belli oldu

2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki grubu belli olan A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri Uruguay ve Çekya oldu.

A Grubunda yarışacak olan Türkiye, maçlarını 23-28 Haziran tarihlerinde oynayacak. Turnuvaya Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan beraber ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın finaline kalan 4 takım ise direkt olarak olimpiyat vizesi alacak.

Gruplar ise maçların oynanacağı ülkelere göre şöyle dağıldı:

Kanada:

A Grubu: Kanada, Çin, Yunanistan

B Grubu: Türkiye, Uruguay, Çekya

Sırbistan:

A Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda

B Grubu: Porto Riko, İtalya, Senegal

Litvanya:

A Grubu: Litvanya, Güney Kore, Venezuela

B Grubu: Polonya, Slovenya, Angola

Hırvatistan:

A Grubu: Almanya, Rusya, Meksika

B Grubu: Hırvatistan, Tunus, Brezilya

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