A Milli Basketbol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki grubu belli oldu
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yapılacak olan basketbol turnuvası için kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine 12 Dev Adam 3. torbadan katıldı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki grubu belli olan A Milli Basketbol Takımı'nın rakipleri Uruguay ve Çekya oldu.
A Grubunda yarışacak olan Türkiye, maçlarını 23-28 Haziran tarihlerinde oynayacak. Turnuvaya Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan beraber ev sahipliği yapacak.
Turnuvanın finaline kalan 4 takım ise direkt olarak olimpiyat vizesi alacak.
Gruplar ise maçların oynanacağı ülkelere göre şöyle dağıldı:
Kanada:
A Grubu: Kanada, Çin, Yunanistan
B Grubu: Türkiye, Uruguay, Çekya
Sırbistan:
A Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda
B Grubu: Porto Riko, İtalya, Senegal
Litvanya:
A Grubu: Litvanya, Güney Kore, Venezuela
B Grubu: Polonya, Slovenya, Angola
Hırvatistan:
A Grubu: Almanya, Rusya, Meksika
B Grubu: Hırvatistan, Tunus, Brezilya