Futbol A Milli Erkek Basketbol Takımı Hırvatistan'ı yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı Hırvatistan'ı yendi

Futbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı Hırvatistan'ı yendi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında Hırvatistan'ı 84-78 yendi.

22 Şubat 2021, Pazartesi 22:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi daha önce garantileyen milli takım, grup mücadelesini 3 galibiyetle tamamladı. Lider Hırvatistan ise ikinci kez mağlup oldu.

Çekişmeli başlayan karşılaşmada A Milli Takım, Furkan Haltalı'nın smaç basketiyle 4. dakikada 7-4 öne geçti. Buna Dreznjak ile yanıt veren Hırvatistan, Filipovic ile bir basket buldu ve 6. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 7-10. Buğrahan Tuncer ile hücumda iyi organize olan Türkiye karşısında son saniyede 3 serbest atış fırsatı bulan Hırvatistan bunları Filipovic ile iyi değerlendirdi ve ilk çeyrek 21-21 beraberlikle geçildi.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme sürdü ve 15. dakika 29-29 beraberlikle geçildi. Buğrahan ile hücumda iyi organize olan Türkiye, son dakika içinde 6 sayılık üstünlük (42-36) yakalarken, ilk yarıyı da 42-40 önde tamamladı.

İkinci yarıya Melih Mahmutoğlu'nun 4 sayısıyla başlayan Türkiye, Alperen'in basketiyle 22. dakikada yeniden 6 sayılık üstünlük yakaladı: 48-42. Milliler alan savunmasıyla rakibi durdurmaya çalıştıysa da dış atışlardan yediği basketlerle skor üstünlüğünü Hırvatistan'ın almasına engel olamadı. Hırvatistan, Mustapic'in 3 sayılık basketiyle 3. çeyreği 65-62 önde geçti.

Alan savunmasını sürdüren milli takım, Buğrahan ve Larkin ile üst üste 3 sayılık basketler bularak 34. dakikada 72-70 üstünlük yakaladı. İyi savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 84-78 galip ayrıldı.

AA

İlgili Haberler
Potanın Perileri, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası´na katılma hakkı kazandıFenerbahçe THY Avrupa Liginde galibiyet serisini 7 maça çıkardı


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'dan takıma iki doping: Prim ve TFF çıkarması