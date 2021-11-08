A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde iki grup halinde salon çalışmaları yapıldı.

Ay-yıldızlı ekip yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA