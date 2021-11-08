Futbol A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı

Futbol

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı.

08 Kasım 2021, Pazartesi 23:32 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde iki grup halinde salon çalışmaları yapıldı.

Ay-yıldızlı ekip yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AA

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