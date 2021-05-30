Futbol A Milli Futbol Takımı, Gine maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Gine maçına hazır

Futbol

A Milli Futbol Takımı, Gine maçına hazır

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, yarın Gine ile Antalya'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

30 Mayıs 2021, Pazar 21:44 Son Güncelleme:
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Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodaki tüm oyuncular idmanda yer aldı.

Isınma ve koşu ile başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Gine karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Özdemir, teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre saha kenarında görüştü.

AA

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