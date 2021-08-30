A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak Türk bayrağı ile poz verdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı. Bazı futbolculara ise hafta sonu maç takvimine göre yenilenme programı uygulandı.

Şenol Güneş, idmanın başında tüm kadro ile sahada toplantı yaparken, antrenmanı TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Ay-yıldızlılar, Karadağ ile yapacağı maç öncesindeki son çalışmasını yarın akşam TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

AA

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