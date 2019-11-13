A Milli Futbol Takımı İzlanda maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İzlanda ile bugün yapacağı H Grubu maçının hazırlıklarını, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Emre Belözoğlu antrenmanın tamamında takımla çalıştı

Şenol Güneş'in futbolcularına yaptığı konuşma ile başlayan idman, ısınma ve koşu ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Tedavisi süren ve bugünkü mücadelede forma giymesi beklenmeyen İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı bireysel antrenör eşliğinde çalışmasını yaptı.

Cenk Tosun idmanı saha kenarından takip etti

Milli takımın antrenmanında sakatlanan ve İzlanda ile Andorra karşılaşmalarında forma giyemeyeceği teknik direktör Şenol Güneş tarafından açıklanan Cenk Tosun, idmanı saha kenarından takip etti.

İzlanda karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, kampa girdi.

Beraberlik yetiyor

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.

Türkiye'nin yer aldığı grupta bugün TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

Aday kadro

A Milli Takım'ın İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye İzlanda maçı grubun 9. maçı olacak.

TRT 1'den canlı yayınlanacak olan maç saat 20:00'de başlayacak. Maçın orta hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor, yardımcıları ise Gary Beswick ve Adam Nunn olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell.

AA