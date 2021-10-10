Futbol A Milli Futbol Takımı, Letonya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçına hazır

Futbol

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Letonya ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

10 Ekim 2021, Pazar 21:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Karşılaşmanın oynanacağı Daugava Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenman, Stefan Kuntz'un saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşma ve takım fotoğrafı çekiminin ardından başladı.

Isınmayla başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Letonya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmanı, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.

Daugava Stadı'nda yarın oynanacak maç, 21.45'te başlayacak.

AA

İlgili Haberler
Türkiye, Letonya karşısındaki beraberlik serisini bozmak istiyor


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ersin Düzen-Burak Yılmaz gerginliği sürüyor