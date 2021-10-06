Futbol A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarına devam etti

Futbol

A Milli Futbol Takımı, Norveç maçı hazırlıklarına devam etti

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da Norveç ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

06 Ekim 2021, Çarşamba 21:46 Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sabah antrenmanını fitness salonunda gerçekleştirilen milliler, akşam antrenmanına ise teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde koordinasyonlu ısınma ile başladı. Daha sonra pas, şut çalışması ve geçiş oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kalede yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Tedbir amacıyla dünkü çalışmaya katılmayan Cengiz Ünder ve Merih Demiral, akşam antrenmanında yer aldı.

TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber de idmanı izledi.

A Milli Takım, Norveç maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

AA

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