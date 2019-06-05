A Milli Futbol Takımı’nda Antalya mesaisi

Elemelerde 8 Haziran Cumartesi günü Konya’da Fransa ile karşılaşacak milliler, Belek Turizm Merkezi’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmana çıktı.

Antrenman öncesi Güneş, orta sahada topladığı futbolcularla kısa bir süre konuştu. İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Futbolculardan Emre Belözoğlu ve Dorukhan Toköz, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Neşeli geçen antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

AA