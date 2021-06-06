Futbol A Milli Futbol Takımı'nda neşeli antrenman

A Milli Futbol Takımı'nda neşeli antrenman

Futbol

A Milli Futbol Takımı'nda neşeli antrenman

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde hazırlıklarına Almanya kampında yaptığı antrenmanla devam etti. Harsewinkel'de kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Sağ üst arka adalesinde sertleşme bulunan Kenan Karaman, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

06 Haziran 2021, Pazar 23:38 Son Güncelleme:
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Futbolcuların belli süreyle ortadaki yeleği kapmak için yaptıkları çalışmada neşeli anlar yaşandı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışması gerçekleştirildi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

UĞUR DEMİRKIRDI - SERHAN TÜRK / HARSEWINKEL (DHA) 

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