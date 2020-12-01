Futbol A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya 2-1 yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya 2-1 yenildi

Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı Rusya'ya 2-1 yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

01 Aralık 2020, Salı 23:21 Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçı, Portekiz Futbol Federasyonundan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsü yönetti.

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Karşılaşmada ay-yıldızlı takımın golünü 55. dakikada Derya Arhan attı. Rusya'nın gollerini ise 29. dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi.

AA


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